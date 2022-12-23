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İstanbul elektrik kesintisi: AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI

İstanbul elektrik kesintisi: AYEDAŞ - BEDAŞ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..