İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 1 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Ağustos Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 1 Ağustos Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

1 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25843316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -İMRAHOR mah sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840466

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KAMER, KOCA YUSUF, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, MODERN, PEKER, SAADET, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25956317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, ÇAĞLAYAN, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25800316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, GÜNEBAKAN, SANCAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25742316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 01/08/2022 09:30:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25843317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah BOSTAN, CİVANMERT, KORULUK, TEMİZEL, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840463

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CEVİZ, FULYA, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇINARLI, ÇİLEK sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25831320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26022316

İSTANBUL AVCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840490

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, İNCİR sk bölgelerinde 01/08/2022 14:00:00 - 01/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25540505

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 01/08/2022 00:01:00 - 01/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 25834316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgelerinde 01/08/2022 00:00:00 - 01/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25835318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 01/08/2022 03:30:00 - 01/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840678

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 01/08/2022 09:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25711317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25720316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM, PAŞA sk bölgelerinde 01/08/2022 13:00:00 - 01/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.