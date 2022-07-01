İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 1 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 1 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 1 Temmuz Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 1 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

1 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 23756100

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, LALE, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÜMİT sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803673

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CEVAHİR, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23844316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURSA, CENK, KİRAZLI, MERİH, MİGROS, SALİM BEY, ÇAKIR, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23756155

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2662. sk bölgelerinde 01/07/2022 00:00:00 - 01/07/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23803396 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 01/07/2022 00:01:00 - 01/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756158

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2662. sk bölgelerinde 01/07/2022 03:30:00 - 01/07/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803417

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803435

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803738

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 01/07/2022 09:00:00 - 01/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803441

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2313., 2325., 2326., 2327., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, MASLAK, YANYOL sk bölgelerinde 01/07/2022 10:00:00 - 01/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803422

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/07/2022 10:00:00 - 01/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803450

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 01/07/2022 13:00:00 - 01/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803424

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 01/07/2022 13:00:00 - 01/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23803454

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 01/07/2022 14:00:00 - 01/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23803431

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 01/07/2022 14:00:00 - 01/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.