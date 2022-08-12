İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 12 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 12 Ağustos Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 12 Ağustos Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

12 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 26932316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/08/2022 01:00:00 - 12/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26933317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ALEMDAĞ, BANU, BOLLUCA, MAVİGÖL, MUHTAR, NAKIŞ, PAYE, SEHER YILDIZI, SILA, SÜMELA, TOPLUM, ZEYNEL, ZİYADE sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26939251

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah KIBRIS sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BALKOÇ, HASANKEYF, KIBRIS, MAZHAR, MESUDİYE, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TESTİ, YEDİ GÖLLER sk / İSLAMBEY mah DEFTERDAR, ESKİKALE, KIBRIS, MAVİ CAMİ, SENA, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ÇAMBURNU sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26934316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah BADEMLİK sk / İMRAHOR mah AKYAKA, AKYAYLA, ALİ KUŞÇU, ASENA, AYAS, AYYÜKSEL, AÇIKEL, BAHÇIVAN, BARBAROS, BASRİ, BEKA, BİLGE HATUN, BİLGEHAN, BİLGEKAN, CENDERE, CİHANNUR, DEVEKUŞU, EMİR SULTAN, HALDUN, KAPLICA, KİFAYET, MANAVGAT, MÜDERRİS, MÜRŞİT, MİLLİ MÜDAFA, OĞUZELİ, RAVZA, SADAKAT, SALABET, SEBLA, SELVA, SEVBAN MEHMET, SONGÜLEN, SUHULET, SİDRE, ULUDERE, UĞURLUDAĞ, YEŞİLOVA, ZİGANA, ÇİÇEKLİVADİ, ÖNCEL, İNCİRLİOVA sk bölgelerinde 12/08/2022 12:00:00 - 12/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 26557063

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, KANARYA, MAREŞAL, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah KARADUT, ÜMİT sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26990317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN, KEMAL TÜRKLER sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 26710316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 387., 397., 405., 412., 414., 415., 419. sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 26683460

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 12/08/2022 09:00:00 - 12/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26939079

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, KARANFİL, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 12/08/2022 09:30:00 - 12/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.