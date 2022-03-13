Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
580.464
-0.10%
BTXN Coin
39.33
-0.17%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 13 Mart Pazar 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Mart Pazar 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 13 Mart Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    13 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEDAŞ'ın internet sitesinde 13 Mart 2022 Pazar gününe ait elektrik kesintisi yer almadı.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın
    Mtm

    Ücretsiz yatırım eğitimi alın

    Tanju Özcan, HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı
    Gündem

    Tanju Özcan, HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı

    Samsun'da sağlık çalışanlarından, işaret diliyle İstiklal Marşı
    Gündem

    Samsun'da sağlık çalışanlarından, işaret diliyle İstiklal Marşı

    Görüş Bildir