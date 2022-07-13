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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 13 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 13.07.2022 - 09:35
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 13 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 13 Temmuz Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 13 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    13 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEŞİKTAŞ

    NO: 24068317

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, BÜYÜKDERE, BİNBİRÇİÇEK, CÖMERT, FESLEĞEN, GONCA, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARAKOL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, LAVİNYA, LEVENT, MANOLYALI, NİSBETİYE, PALMİYE, PAZARYERİ ÇIKMAZI, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YASEMİN, YOSUN, ÇALIKUŞU, ÇAMLIK, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, ÇAYIRÇİMEN, İRİS sk / NİSBETİYE mah BÜYÜKDERE, NİSBETİYE sk / SİNANPAŞA mah CEZAYİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 13/07/2022 00:00:00 - 13/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 24066316

    İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ŞAKİR KESEBİR sk / GAYRETTEPE mah FİRUZE, VEFABAYIRI, YILDIZ POSTA sk / LEVAZIM mah KORU sk / LEVENT mah NİSBETİYE sk / NİSBETİYE mah AYDIN, AYTAR, BAŞA, BAŞLIK, BELEDİYE SİTESİ YOLU, BİLGİN, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, NİSBETİYE, PETROL SİTESİ YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA, İRFAN BAŞTUĞ PAŞA sk bölgelerinde 13/07/2022 02:00:00 - 13/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    FATİH

    NO: 24222398

    İSTANBUL FATİH ilce -CANKURTARAN mah sk / HOCAPAŞA mah sk bölgelerinde 13/07/2022 10:00:00 - 13/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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