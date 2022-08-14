İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Ağustos Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Ağustos Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

14 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 27217643

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27324316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah EBUSUUD, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27246317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KAZAN sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26931316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27244316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217647

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah PROF. MEHMET BOZKURT sk bölgelerinde 14/08/2022 13:00:00 - 14/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 27175316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah AÇELYA 1, BEGONYA, DEFNE 4, DR. HASAN AKGÜN, ERGUVAN 1, ERYILMAZ, FUNDA 4, GARDENYA, GELİNCİK 1, GÜL 1, GÜLBEYAZ, HADIMKÖY YOLU, IHLAMUR 1, KAMELYA 2, KARANFİL, KARDELEN 1, KIRKMERDİVEN, KOZA, KÜÇÜK ÇAMLICA, LALE 1, LEYLAK 3, MANOLYA 3, MEHMET YEŞİLGÜL, MELİSA, ORKİDE 2, PALMİYE, PAPATYA 2, PETUNYA, SARDUNYA, YASEMİN 2, YEDİTEPE, YENİBAHAR, YONCA 1, ZEREFŞAN sk / ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU, HAŞMET, KAYMAK, KIDEM, MAŞUK, MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3009., 3063., 3067., 3105., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 2293., 2295., 2316., ADNAN KAHVECİ sk / BAĞLARÇEŞME mah 1202., ONDOKUZ MAYIS, YAŞAR KEMAL sk / CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / GÖKEVLER mah 2251., 2309., 2312., 529., 538., ADNAN KAHVECİ sk / GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2102., 2103., 2104., 2106., 2107., 2108., 2109., 2111., 2112., 2113., 2114., 2115., 2116., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2124., 2126., 2128., 2130., 2131., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, GENÇLİ bölgelerinde 14/08/2022 02:00:00 - 14/08/2022 03:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217613

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 14/08/2022 09:00:00 - 14/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27217616

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞ, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk bölgelerinde 14/08/2022 13:00:00 - 14/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 27260318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2150., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2165., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., 578., 579., 580., BARBAROS sk bölgelerinde 14/08/2022 04:00:00 - 14/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.