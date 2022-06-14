İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Haziran Salı 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı .

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 14 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

14 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

BAHÇELİEVLER

NO: 23501930

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 14/06/2022 00:00:00 - 14/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23501940 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 14/06/2022 03:00:00 - 14/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23526316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DUMLUPINAR, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜMBÜL sk bölgelerinde 14/06/2022 09:00:00 - 14/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23513970

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FERİT SELİMPAŞA, FINDIK sk bölgelerinde 14/06/2022 12:00:00 - 14/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23514013

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah MEHMET AKİF ERSOY, NURETTİN TOPÇU, YAZAR sk bölgelerinde 14/06/2022 00:01:00 - 14/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23514021

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, MASAL, MEHMET AKİF ERSOY, NURETTİN TOPÇU, ŞAİR sk bölgelerinde 14/06/2022 00:01:00 - 14/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 23491845

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ sk bölgelerinde 14/06/2022 00:00:00 - 14/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23456395

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, SELÇUKLAR, YEŞERTİ, YEŞİLAY, YEŞİM, ZEYTİNOĞLU sk / KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSALUR sk // SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKCAN, ALEV, ARI KUŞU ÇIKMAZI, DERE YOLU, ERİK, GÖLOVA ÇIKMAZI, KAYISI, MERT, MÜCEVHER, SAKİN ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/06/2022 00:00:00 - 14/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23443909

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah ORG. İZZETTİN AKSALUR sk // SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKCAN, ALEV, ARI KUŞU ÇIKMAZI, DERE YOLU, ERİK, GÖLOVA ÇIKMAZI, KAYISI, MERT, MÜCEVHER, SAKİN ÇIKMAZI, SAYDAM ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇEKİRDEK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/06/2022 00:00:00 - 14/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23523454

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BALLI, EYLÜL, FUNDA, GEYİKLİ, GONCA, KAMELYA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, LALE, LAVİNYA, LİLYUM, NİSBETİYE, SÜLÜN, SÜMBÜL, YASEMİN, ÇALIKUŞU, ÇARŞI, İRİS sk / NİSBETİYE mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 14/06/2022 10:00:00 - 14/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23523549

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah DEREBOYU sk bölgelerinde 14/06/2022 18:00:00 - 14/06/2022 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.