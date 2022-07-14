İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 14 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 14 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 14 Temmuz Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 14 Temmuz Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

14 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

BAHÇELİEVLER

NO: 24106420

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KANA, ULUBATLI HASAN, YONCA sk bölgelerinde 14/07/2022 11:00:00 - 14/07/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 24322502

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKSEKİ, AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, ESKİ ALİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ sk bölgelerinde 14/07/2022 09:00:00 - 14/07/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24322506

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 14/07/2022 11:00:00 - 14/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24322507

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ALTINCILAR, AYNACILAR, AĞA, KALCILAR, KALPAKÇILARBAŞI, MUHAFAZACILAR, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI sk / MOLLA FENARİ mah BEZCİLER, KILIÇÇILAR, KÜÇÜKYILDIZ HANI, KÜÇÜKYILDIZ HANI ÇIKMAZI, MAHMUTPAŞA MAHKEME, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ÇUHACI HANI, ŞEREFEFENDİ sk / SURURİ mah BEZCİLER, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, YEŞİLDİREKLİ BAKKAL sk / TAYA HATUN mah AYNACILAR, MAHMUTPAŞA HAMAMI, MAHMUTPAŞA YOKUŞU, TARAKÇILAR, TARAKÇILAR HANI, TARAKÇILAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 14/07/2022 13:00:00 - 14/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 24222384

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BUDAKLI, BUTAN, KUTSAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA sk bölgelerinde 14/07/2022 09:30:00 - 14/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.