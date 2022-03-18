İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 18 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

EDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 18 Mart Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor

. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 18 Mart Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 18 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

18 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 13371048

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371047

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13222319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 18/03/2022 09:00:00 - 18/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371049

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 812., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 827., 828., 829., 843., 853., 854., İSTANBUL sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13371046

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 18/03/2022 10:00:00 - 18/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13388316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NURETTİNPAŞA, YASEMİNLİ, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13361337

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, HALİTPAŞA, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SÜLÜN, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13389323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13388326

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13361338

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/03/2022 03:00:00 - 18/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13485320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah TEKİN sk bölgelerinde 18/03/2022 13:00:00 - 18/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13471344

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1, SELVİ , SÜLÜN, TOPTAŞI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 18/03/2022 14:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 13440579

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/03/2022 04:20:00 - 18/03/2022 06:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13483316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/03/2022 14:30:00 - 18/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13370753

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., BOĞAZKÖY, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk bölgelerinde 18/03/2022 00:00:00 - 18/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370755

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA sk bölgelerinde 18/03/2022 02:00:00 - 18/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13370756

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 18/03/2022 04:00:00 - 18/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13395316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KUZU, ŞELALE sk bölgelerinde 18/03/2022 14:00:00 - 18/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.