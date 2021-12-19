İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Aralık 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Aralık 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 19 Aralık 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8621761

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), TALATPAŞA sk bölgelerinde 19/12/2021 10:00:00 - 19/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8608574

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 19/12/2021 13:00:00 - 19/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8600350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 19/12/2021 05:00:00 - 19/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8619420

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8610361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 560., 561., 562., 563., 564., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8600349

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MEŞE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8600330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk bölgelerinde 19/12/2021 00:00:00 - 19/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8617324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÖKMEN, HÜRRİYET sk / KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKMEN, KUMRULU 1, SEVİM, ÜÇEVLER CAMİ sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621700

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 19/12/2021 09:00:00 - 19/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8621974

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, MERA, YANIK SES sk bölgelerinde 19/12/2021 10:00:00 - 19/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621947

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 19/12/2021 15:00:00 - 19/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.