İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 19 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 19 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 19 Temmuz Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

19 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 24475794

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah SULTAN ÇELEBİ MEHMET sk / MEHMET AKİF ERSOY mah GÖKHAN, KARAAĞAÇLAR sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24475799

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ÇELEBİ sk bölgelerinde 19/07/2022 02:00:00 - 19/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24167316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24443335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 19/07/2022 10:00:00 - 19/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24170316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALA, AZİME, BELEK, BEYİT, ENBİYA, ERGÜL, GAZEL, GÜLSULTAN, KARADUT, LİLA, REŞİT, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ZUHAL, ÜMRAN, İLHAN, İNTİZAM, İPLİKÇİ, İREM, ŞEHRAZAT, ŞEHREMİNİ sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKALIN, AYSEL, AYSEVEN, BADEGÜL, BOSNA, BİLAL, BİNGAZİ, DOSTANE, DOĞANER, EMİN, ERMİŞ, ERYILMAZ, ERÇETİN, FEDA, FEYYAZ, FÜSUN, FİLOZOF, GÜLGONCA, GÜNAYDIN, GÜVENLİ, HAKYOL, HASBAHÇE, KALYON, KONAKLI, KORHAN, LOKMAN, NURHAN, SELAMET, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, TAŞPINAR, TEPEALTI, YAMANER, YEŞİL ZÜMRÜT, ZERAFET, ZİNDE, ÇALIŞKAN, ÇOBAN, ÖDEMİŞ, ÖRNEK, ŞAL sk bölgelerinde 19/07/2022 13:01:00 - 19/07/2022 15:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 24042750

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 14/07/2022 09:00:00 - 14/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24106519

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah CANDAN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, HACIKADIN, HACIŞERİF, OBA, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk bölgelerinde 19/07/2022 09:00:00 - 19/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24127321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah NAMIK KEMAL, PINAR sk bölgelerinde 19/07/2022 13:00:00 - 19/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 24074272

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074292

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074289

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 19/07/2022 00:01:00 - 19/07/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074291

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 19/07/2022 03:00:00 - 19/07/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24074290

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 19/07/2022 05:00:00 - 19/07/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.