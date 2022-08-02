İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Ağustos Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

2 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25576316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 02/08/2022 00:01:00 - 02/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25872897

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CEVHER, CEYLAN, ERGUVAN, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, MİRAÇ, YAYLA, İĞDE sk bölgelerinde 02/08/2022 00:05:00 - 02/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24106336

İSTANBUL SARIYER ilce -BAHÇEKÖY MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/08/2022 00:30:00 - 02/08/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26114316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZEYTİNLİK mah EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, PANCAR, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25541258

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25900316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 02/08/2022 10:00:00 - 02/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25872900

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 846., KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 02/08/2022 10:00:00 - 02/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 26113335

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah HARMAN sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25197317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TOYGAR sk / FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, ERDEMLİ, FATİH SULTAN, GENİŞ, IŞILDAK, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, TEPE ÜSTÜ, YAMAK, YAMAK ÇIKMAZI, YAYLA, ÇİLESİZ, ÖNEM sk / KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, FATİH SULTAN MİNBERİ, KALAFATÇI YUSUF, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, PİYALEPAŞA, SEHER, SEZER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE, İTİMAT sk / KEÇECİ PİRİ mah AHMET TURAN, AKASYALAR, AKASYALAR ÇIKMAZI, AZİZ, BAHÇELER ÜSTÜ, BAHÇELER İÇİ, BASMACI RUŞEN, BÜLBÜL, BÜYÜKTAŞ, CAMİ ARALIĞI, CAVKAYTAR, DERE, DONANMA, DOYMAZ DERE, DOYMAZ DERE ÇIKMAZI, DOĞA, DURUPINAR, DUTLU, FATİH SULTAN MİNBERİ, FLORYA, GAZİ, GECELER, GEÇİT, GÜLBAHÇE, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜNEŞ, GÜR, GÜVENLİ, HAN, HARAP ÇEŞME, HASBAHÇE, HASBAHÇE ARALIĞI, HASKÖY KÖPRÜLÜ, HASKÖY MEYDANI, HAZAR, KADRİYE, KARDEŞLER, KAYNAK, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KONUK, KONUK ÇIKMAZI, KÜÇÜK KÖPRÜLÜ, KİRACI ODALARI, KİRAZ, KİTABİ, LEYLAK, MEMURLAR, MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, NEHİR, OKMEYDANI, OKÇU, OKÇULAR, SADİKİYE, STADYUM, SUNAY, TAN, TAN ARALIĞI, TAN ÇIKMAZI, TERZİ KASIM, TOYGAR, TUNA, TÜNEY, UFUK, UZUN, UĞUR, YAĞMUR, YILDIRIMLAR, YÜCEL, ÇAKIRGÖZ, ÖMÜR, ÖZTÜRK, ÖZYURT, ŞAHİN, ŞENLİK, ŞERİTÇİ, ŞERİTÇİ ARALIĞI, ŞİRİN sk / KULAKSIZ mah DOYMAZ DERE, HASBAHÇE sk / PİRİPAŞA mah MÜVERRİH ÇIKMAZI sk / PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, FATİH SULTAN, HOŞGÖR, KARADUT, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAMLI Y bölgelerinde 02/08/2022 10:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26038316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BALSU, GÜRCAN ŞAHİN, PIRLANTA sk bölgelerinde 02/08/2022 11:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25840543

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/08/2022 00:00:00 - 02/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile

BAHÇELİEVLER

NO: 25192318

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, KARDEŞLER, KARDEŞLER ÇIKMAZI, SİNCAP, TOHUM, YEŞİLÇİMEN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, GÜL ACARA ALT, NURGÜL, PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYYILDIZ, AŞÇILAR, DİK BAYIR, FULYA BAYIRI, GENERAL NAZMİ YAVUZALP, HALASKARGAZİ, KİLİMCİ, MEHMETLER, MEHMETÇİK, MİRALAY RAFET, TATLI ÇIKMAZI, YENİ İLHAN, ÇORUH, ÖĞRETMEN HAŞİM ÇEKEN sk / FULYA mah AYGÖREN, AYGÜN, BÜLBÜL, BİLGE, CAMİ 1, ESENLER, FULYA BAYIRI, GÜLSEREN, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, KOZACIK, MEHMETÇİK, NAR ÇİÇEĞİ 1, OĞUZHAN, PEHLİVAN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, SAKIZ AĞACI, TOSUN, UYGAR, YAVUZ, ÇELTİK, ÇİĞDEM 1, ÖZLÜCE, ÜNSAL, ÜÇOBALAR sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BUKET, CEVHER, ELHAN, HİKMET ÇIKMAZI, MATBAACI OSMANBEY, VALİ KONAĞI, ÖZLEM sk / TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, AKKAVAK, AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, FERAH, FULYA, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, HAKKI YETEN, HASAN CEVDET PAŞA, KIVANÇ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SALKIM, SEZAİ SELEK, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, ÇAĞDAŞ, İPEK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 02/08/2022 00:00:00 - 02/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 25193330 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah BÜYÜK ÇİFTLİK, DUTLUK İÇİ, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, SEZAİ SELEK, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 02/08/2022 00:00:00 - 02/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25578316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 02/08/2022 00:01:00 - 02/08/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 25581317 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 713., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 724., 726., 727., 728., 729., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 02/08/2022 06:00:00 - 02/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 26113316 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah İNCİRLİ sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840392

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah FEVZİ ÇAKMAK, FINDIK, KUZEY sk bölgelerinde 02/08/2022 09:00:00 - 02/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25872903

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 669., SAKARYA sk bölgelerinde 02/08/2022 10:00:00 - 02/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 25963316 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 492., 493., 493/1. sk bölgelerinde 02/08/2022 11:00:00 - 02/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25872916

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 02/08/2022 14:00:00 - 02/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.