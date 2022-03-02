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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 11:19
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Mart Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 2 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
2 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 12317648
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEDİ, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, BİLKAN, DAL, DALGAKIRAN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FERDA, GÜLAY, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, ŞAHAN, ŞAHİKA sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, DEVELİ, DİLAVER, EMRULLAH, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, NAMZET, NEVİN, SENCER, SEYYAH, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 02/03/2022 01:00:00 - 02/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 12336316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, BURSA, CAN YÜCEL, CANDARLI, CENK, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, CİVA, DEMİRCİ, DERYADİL, DİCLE, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ELİT, EMEKTAR, FELEK, FINDIK, FIRAT, GEDİZ, GÖKALP, GÜLDÜNYA, GÜNER, GÜNEŞLİ, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KALEM, KALYON, KARINCA, KARLI, KARTOPU, KAYA, KELEBEK, KIRCI, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MEHTER, MERİH, MEŞRUTİYET, MİGROS, ONURLU, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PETEK, PETROLOFİSİ, PORTAKAL, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SANAYİ, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SILA, SULUKUYU, TALATPAŞA, TUNÇ, UMUTLU, YASEMİN, YAYLI, YEŞİLCE, YEŞİLIRMAK, YUVA, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İLERİ, İNCİR, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 02/03/2022 09:30:00 - 02/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 12329316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 02/03/2022 00:01:00 - 02/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12330316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/03/2022 04:00:00 - 02/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12317855
STANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 02/03/2022 05:00:00 - 02/03/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12381316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 02/03/2022 09:00:00 - 02/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12326316
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718., 733., 734., 735., 740., ESENLER sk / ÇINAR mah 781., 782., 784., 787., 802., 803., 804., 820., ESENLER sk bölgelerinde 02/03/2022 10:00:00 - 02/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 12358316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA sk bölgelerinde 02/03/2022 00:00:00 - 02/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12317707
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK, BİLGE, DEDEKORKUT, GÜNAYDIN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 02/03/2022 00:00:00 - 02/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12361316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 02/03/2022 02:00:00 - 02/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12317708
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, CEYLAN 2, HABİB ÖZHAN, HÜLYA, KARACA, KARADENİZ 1, SERAY, YİĞİTER, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, İKBAL, İMARLI, ŞENGÜL sk bölgelerinde 02/03/2022 02:00:00 - 02/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKEŞEHİR
NO: 12263325
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, SEYHAN, SİMAV, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 02/03/2022 00:00:00 - 02/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12263327
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 02/03/2022 03:00:00 - 02/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 12263330
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ALİYA İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 02/03/2022 04:00:00 - 02/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.