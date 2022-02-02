İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 2 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 2 Şubat Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 2 Şubat Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 2 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

2 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10451703

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah ADALET, AHMET KAYA, AKIN, ARDIÇ, ASLI, ATAMAN, BERKER, BÜLBÜL, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, DÜNDAR, GELİNCİK, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARA, KAZAK, KENT ÇIKMAZI, KIRKPINAR, MİDİLLİ, NASİP, NEBAHAT, REŞİTPAŞA, SALEP, SIRMA, SÜLÜN, TARÇIN, TAVLA, TURNA, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR, ÇİMEN, ÜNER, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, ALTINOĞLU, BENGİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, GENCERİ, KATİP AHMET, KOÇ, MAHMUTOĞLU, MARMARA, POSTACI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, TÜLOĞLU, YAPRAK, YAZGAN, YENİYOL, ÇAYIR, ÇİĞDEM, ÖZGÜLER, ÜFTADE, İLİM, ŞAMLI sk bölgelerinde 02/02/2022 09:30:00 - 02/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10598316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 02/02/2022 00:00:00 - 02/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10597349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 02/02/2022 00:00:00 - 02/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10597337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/02/2022 00:01:00 - 02/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10611327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 537., 538., 540., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548/1., 549. ÇIKMAZ, 595., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 02/02/2022 00:01:00 - 02/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10597341 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 02/02/2022 04:00:00 - 02/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10598327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/02/2022 04:45:00 - 02/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533723

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 02/02/2022 09:00:00 - 02/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10451835

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 02/02/2022 09:00:00 - 02/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206903

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, KOYUNCU, KURUDERE, PİYALEPAŞA, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, İLK ADIM sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah DEFNE DALI, GEZER, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, YILDIRIM sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 02/02/2022 00:00:00 - 02/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533626

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 02/02/2022 10:00:00 - 02/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 10533997

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 2115., ABİDE, ADAK, AKINALP, ALTAY, ALTINKAYA, ALİZE, ARIKAN, ASRIN, ATİLLA, AYGÜN, AZİZ, BAHÇEŞEHİR, BANKALAR, BEYLERBEYİ, BURKAY, CEM 1, CUMHURİYET, DEĞİRMEN 5, DURKAN, EMİNÖNÜ, ERBİL, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1, GÜLİSTAN 3, GÜLŞEN 1, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, HÜR 1, IHLAMUR 2, KALENDER 1, KARAGÖZ, KARTALTEPE, KIRGIZ, LAVANTA 2, MAKBER, MURATBEY, NAMDAR, PAKSOY, PINAR 1, PRİŞTİNELİLER, SANCAM, SENA, SUDE, SUMRU, SİMA, TAMAY 1, TANSU, TAŞKIN, TAŞKUYU, TUNAHAN, TÜRKSOY, TÜRKÖZ, ULUS 1, YALÇIN 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, YAŞAR 1, YENİGÜL, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZEN, ÖZIŞIK, ÖZTUNÇ, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İMAMZADE, İNCESU, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 208., 2113., 2116., 2117., 2150. sk bölgelerinde 02/02/2022 01:00:00 - 02/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 10533668

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk bölgelerinde 02/02/2022 09:00:00 - 02/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533783

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ESENLİK, FERDA, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 02/02/2022 09:30:00 - 02/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533623

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 02/02/2022 09:30:00 - 02/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.