İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 20 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

20 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 30711186

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, ALTINORDU, AYDINER, BALKAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GÜLDESTE, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, TAMER, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, ÖZEL, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk bölgelerinde 20/09/2022 01:00:00 - 20/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 30571316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, YILDIRIM BEYAZIT sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 28., 31., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 54., 55., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., OKTAY RIFAT, ORKİDE, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30807316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAPRAK, YAZGAN, ÇAYIR sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30530322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, İSKECE sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30805316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30973353

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BEKAR, ÜLKÜ sk / MERKEZ mah TALİMHANE sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 30460427

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 23., 24., KOÇMAN, OSMAN PAŞA sk / GÜNEŞLİ mah KOÇMAN sk bölgelerinde 20/09/2022 00:00:00 - 20/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30559210

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30559207

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2208., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711301

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711174

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 30559209 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2212., 2213., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711303

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711172

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/09/2022 00:01:00 - 20/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30460428

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., ATATÜRK, KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk bölgelerinde 20/09/2022 02:00:00 - 20/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711166

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 203., 205. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711175

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 1. sk bölgelerinde 20/09/2022 09:00:00 - 20/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30931317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2132., 2136., 2139., 2143. sk bölgelerinde 20/09/2022 12:00:00 - 20/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711170

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 208., 209., 211., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 8/1. sk bölgelerinde 20/09/2022 12:00:00 - 20/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.