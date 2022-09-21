İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 21 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 21 Eylül Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 21 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

21 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 30841316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİD, AKBAŞAK, AKCAN, ALEYNA, AMİRAL, AYSEMA, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BEYSUN, BOLAHENK, CANAY, CANGÜN, CEVVAL, ERDİNÇ, ERENGÜL, EVİN, FREZYA, FİRUZ, GÖKBEN, GÖKÇAY, GÜLAĞACI, GÜLLÜBAHÇE, GÜROL, HAKENDİŞ, HAMİT, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, ILGIT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESUT, METE, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, MİĞFER, NESLİGÜL, NESİL, NURBANU, OKAY, OKTAY, ORHAN, PENDİK, SAHUR, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ, SARNIÇ, SARP, SEVİLEN, SEZİN, SOYKAN, TAKVA, TAYFUR, TEKİNAY, TERTİP, TUTKUN, TUĞBA, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇELEBİ MEHMET, İKRAM, İNAN, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah RUMELİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 21/09/2022 01:00:00 - 21/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31011316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-NAKKAŞ mah COŞKUNDERE, DESEN, HARMANLIKLAR, KOŞUYOLU, NARLI sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30460787

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKÇAM, ERDEM, HİMMET, KARADUMAN, ORTAKÖY, TURHAN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARALTI, İPAR, ŞEFAAT sk / İSLAMBEY mah ATASOY, BAĞCI, BENGİALP, DUATEPE, ERSAN, FATİH, GAFFAR, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, PERİ, REDİF, RIFAT, SELMA, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/09/2022 10:00:00 - 21/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 30558567

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CANDARLI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, İSTİKLAL sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇALIŞLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 109., 2. sk / TURGUT ÖZAL mah 104., 109., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 65., 66., 72., 73., 74., 75., 89., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA, SU YOLU, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 21/09/2022 00:00:00 - 21/09/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30973354

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÖRÜMCE, MÜGE, YİĞİT, ÖZGÜR sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30559188

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ÇAYIR, ÇİMEN sk / MERKEZ mah YAPRAK, YAZGAN sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30574326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 30480316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1253., 1254., 1255., 1256., 1260., 1265., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., ÜSKÜP sk bölgelerinde 21/09/2022 00:00:00 - 21/09/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30481316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1336., ÜSKÜP sk bölgelerinde 21/09/2022 00:00:00 - 21/09/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30695317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711177

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711305

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah MEHMET AKİF sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1094., 1097., 1099., 1100., 1101., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711304

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 476. sk / İNÖNÜ mah 353., 354., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363., 364., 365., 366., 367., 368., 381., 388., 389., 399., 401., 406., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414., 416., 425., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30559220

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2238., 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., FETİH sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711176

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 21/09/2022 00:01:00 - 21/09/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30460670

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1191., MERKEZ sk bölgelerinde 21/09/2022 04:00:00 - 21/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 30696317 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2205. sk bölgelerinde 21/09/2022 06:00:00 - 21/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30711171

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 363., 364., 366., 367., 368., 410. sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30840316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487., 1492. sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 30867316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 19., 8., 9. sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 31010317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1487. sk bölgelerinde 21/09/2022 09:00:00 - 21/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.