İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 23 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 23 Ağustos Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 23 Ağustos Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

23 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 28043521

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah ANKARA, BAYIR, CEVHER, EMEKTAR, ERGUVAN, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, KUTLU AKTAŞ, OKUL, SAFA, SAZLIDERE, SULTAN HAMİD, YENİ, YEŞİL, YILDIRAY, ÇEŞME, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 23/08/2022 01:00:00 - 23/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27927850

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, HADIMKÖY-İSTANBUL, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 27928033

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27958316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, TALİMHANE sk bölgelerinde 23/08/2022 09:00:00 - 23/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27808019

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 23/08/2022 13:00:00 - 23/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 28093316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 23/08/2022 00:01:00 - 23/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28074335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GURBET, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRSEL, GÖZLEM, GÜDEN, HAVAALANI sk bölgelerinde 23/08/2022 10:00:00 - 23/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 28043770

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KORKUT, ÜÇEVLER sk / ZAFER mah ATATÜRK, BABİL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BAHÇECİK, BAKIR, BÜNYAN, BİNGÖL, CİHANGİR, EMİR SULTAN, SARDUNYA 1, SARMAŞIK 1, SİTE 3, ÖZLEM sk bölgelerinde 23/08/2022 00:00:00 - 23/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28043773

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 23/08/2022 03:00:00 - 23/08/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28115555

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ATA 2, FETİH, FETİH 1., FETİH 2., FETİH 3., FETİH 4., FIRAT, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK FIRAT, NİL, ONUR, UFUK, YÜCE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/08/2022 10:30:00 - 23/08/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.