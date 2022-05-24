İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 24 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 24 Mayıs Salı 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 24 Mayıs Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 22452326

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 24/05/2022 09:00:00 - 24/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 22486602

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 806., 807., 809., 810., 820., 821., 822., 823., 824., 825., 826., 828., 829., 830., 832., 843., 853., İSTANBUL sk bölgelerinde 24/05/2022 00:01:00 - 24/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22486603

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2249., 2250., 2251., 2252., 2253., 2254., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., 2262., MATBAACILAR 3. sk bölgelerinde 24/05/2022 04:00:00 - 24/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487258

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah 1313 sk bölgelerinde 24/05/2022 09:30:00 - 24/05/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487262

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgelerinde 24/05/2022 12:30:00 - 24/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 22701318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KOÇLAR, ORDU, TURNA, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 24/05/2022 09:00:00 - 24/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22486654

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, HANIM, KANDİL, SEYRAN, UZUNGÖL sk bölgelerinde 24/05/2022 09:00:00 - 24/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22439316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 24/05/2022 09:00:00 - 24/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22402316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GAZİ, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/05/2022 09:00:00 - 24/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 22323507

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah AHMET CEVDET İKDAM, ATAYURT, BİLGİLİ, DERYA ÖNÜ, ELİF, EMRE, GÜLÇİÇEĞİ, GÜLİSTAN, LEYLAK, ONUR, PERİHAN, PLEVNE, TEYYARECİ SAMİ UÇAN, VALİ KONAĞI, ÖZER, ŞEBNEM sk bölgelerinde 24/05/2022 01:00:00 - 24/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22688317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÜMRANİYE sk bölgelerinde 24/05/2022 01:00:00 - 24/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22160317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah SUGÖZÜ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, CÜMBÜŞ, HAVAN, KALEMKAR, KÖY ÇEŞMESİ, LİMAN, MİRASYEDİ, Y. RIHTIM, Y.FIRIN, bölgelerinde 24/05/2022 01:00:00 - 24/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 22679319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 24/05/2022 18:00:00 - 24/05/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22680316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 24/05/2022 18:00:00 - 24/05/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.