İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 24 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 24 Ocak Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 24 Ocak Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 24 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 9747671

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 24/01/2022 09:30:00 - 24/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186164

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 24/01/2022 13:00:00 - 24/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10185891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 24/01/2022 01:00:00 - 24/01/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185895

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1917., 1965., 1966., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973., 1974., 1975., 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., YANYOL sk bölgelerinde 24/01/2022 04:00:00 - 24/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9803316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah 2583., 2584., 2585., 2586., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2629., 2630., 2631., 2632., 2633., 2634., 2636., 2637., 2638., 2639., 2640., DEVEKALDIRIMI, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 24/01/2022 09:00:00 - 24/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10185851

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RÖNTGEN sk bölgelerinde 24/01/2022 09:30:00 - 24/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185868

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 24/01/2022 12:00:00 - 24/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10186000

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2726., 2727., 2735., AKSER, AKYOL, AZİM, BAŞKOMUTAN, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HÜNKAR, HÜRRİYET, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, NARİN, SARUHAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TAŞKENT, İDEAL, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ÇİLEK sk bölgelerinde 24/01/2022 10:00:00 - 24/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186015

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2239., 2241., GAMZE, GÜNEY, KAYA, KÖPRÜ YOLU, NADİDE, NADİR, NİGAR, VİŞNE, YILMAZ, YUVA, İKLİM sk bölgelerinde 24/01/2022 12:00:00 - 24/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10185860

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 5. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, KINALIADA sk bölgelerinde 24/01/2022 09:00:00 - 24/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10101050 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 24/01/2022 00:01:00 - 24/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185854

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, AYGÜN, BAĞ, BEYAZ GÜL, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, GÜLHAN, KAMİL, KARAKOL, MELEK HATUN, MERAM, MERKEZ, MORLALE, SERİN, SIRAEVLER, SOFULAR, SOKULLU, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, ÇAYIR, ÖZÜM, İNAN, İPEK, ŞEHZADEBAŞI, ŞEREF sk bölgelerinde 24/01/2022 10:00:00 - 24/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185856

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GİRNE, MEHMET AKİF, MİLLET, NAMIK KEMAL, SARAYBOSNA, SELANİK, SELİMİYE, SERÇE, TEVFİK FİKRET, ŞÜKRÜ KANATLI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 24/01/2022 13:00:00 - 24/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



