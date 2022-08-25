İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Ağustos Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Ağustos Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

25 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 27611357

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / RUMELİ HİSARI mah ARPACI ÇEŞME, DURMUŞ DEDE, HALİM PAŞA, HİSAR BAYIRI, KİLİSE, MÜBAYAACI sk bölgelerinde 25/08/2022 01:00:00 - 25/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28337317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., DÜĞÜN ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 25/08/2022 09:00:00 - 25/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 27927855

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk bölgelerinde 25/08/2022 00:01:00 - 25/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28083319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/08/2022 00:05:00 - 25/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 28053316 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6. sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 187., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 216., 218., 220., 228., MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/1., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 25/08/2022 03:00:00 - 25/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28092317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BOZKURT 1, EFELER 1, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6. sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 201., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 216., 218., 220., 228. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 255. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/1., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 25/08/2022 04:00:00 - 25/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28099316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah KAĞITHANE BARBAROS, ÇİLE sk / SULTAN SELİM mah BADE, BADEM, BARIŞÇI, BATANAY, BENT, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BUZBAĞ, BÜLENT, BİLENİR, BİLGE, BİLGİN, GÖKDOĞAN, GÜLDALI, SEVECEN, SULTAN SELİM, TADİLAT, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ATANUR, AYDINLAR, BEYZADE, DAL, DALGIN, DALGIN ÇIKMAZI, DAMAR, DEFİLE, DENK, DERGİ, KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI, ÖMÜR sk bölgelerinde 25/08/2022 09:00:00 - 25/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 28043657

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 25/08/2022 00:00:00 - 25/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28115448

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKÇAYLI, ATALAY, DOĞANBEY, DOĞANCILAR, DUMLU, ÇİNÇİNDERE, ÖZGECAN, ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ sk bölgelerinde 25/08/2022 02:00:00 - 25/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28043800

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ANADOLU 1, ATATÜRK, BAL, BALABAN, BİNDALLI, ESKİ EDİRNE YOLU, GAZİ, KAYA, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, SANCAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, İLKER, ŞEHİT ZAİM FIRAT sk bölgelerinde 25/08/2022 03:00:00 - 25/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 27808022

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 25/08/2022 13:00:00 - 25/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.