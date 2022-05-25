İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 25 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 25 Mayıs Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 25 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

25 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 22525316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk bölgelerinde 25/05/2022 09:00:00 - 25/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22554316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ELATAN, ERGÜN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286. sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk / İNCİRTEPE mah 233. sk bölgelerinde 25/05/2022 09:00:00 - 25/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 22486605

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 25/05/2022 00:01:00 - 25/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487263

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 25/05/2022 09:30:00 - 25/05/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487267

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1273., 1274., 1275., 1276., KİRAZLI sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1209., 1212., 1213., 1215., 1216., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 25/05/2022 12:30:00 - 25/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 22708316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah GÜNEŞ 2, KANDİL 1, SERDAR 1, UYSAL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 25/05/2022 09:00:00 - 25/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22441317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 25/05/2022 09:00:00 - 25/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 22689316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU sk / bölgelerinde 25/05/2022 01:00:00 - 25/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 22650316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY sk bölgelerinde 25/05/2022 10:00:00 - 25/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22601032

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah KALIPÇI, NÜZHETİYE sk bölgelerinde 25/05/2022 11:00:00 - 25/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.