İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Temmuz Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 24855317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah CAHİT, FATİH, HALİS, MISRA, NASRETTİN HOCA, SEVDENUR, YASER ARAFAT, ZİVER, ÜZEYİR sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ERASLAN, FATİH, KARAKUZU, ZEHRA sk / NENEHATUN mah AFRA, ALTINÖZÜ, BAHARDALI, BELİĞ, CUMALİ, DİLBER, FATİH, GÜLÇİN, HALASKAR, HASAN TAHSİN, HÜŞYAR, KALECİK, KAZIM KARABEKİR, MİS, PİRSULTAN, RAHMAN, SERENGÜL, TEKYILDIZ, TEZEL, YAYLI, YENİDÜNYA, ÇOBANYILDIZI, ŞEREFLİ, ŞÜKRÜ sk / YAVUZ SELİM mah FATİH sk bölgelerinde 26/07/2022 10:00:00 - 26/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25199316

İSTANBUL AVCILAR ilce -GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 26/07/2022 09:00:00 - 26/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 24919317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah GÜLBAHAR CADDES, BAHAR CADDESİ, bölgelerinde 26/07/2022 00:00:00 - 26/07/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24921316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah GÜLBAHAR CADDESİ, BAHAR CADDESİ bölgelerinde 26/07/2022 03:30:00 - 26/07/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016729

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk bölgelerinde 26/07/2022 09:00:00 - 26/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25141317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 631., 632., 633., KUTSAL sk bölgelerinde 26/07/2022 09:00:00 - 26/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24723149

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR, KUTSAL sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 26/07/2022 09:00:00 - 26/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25159317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 26/07/2022 09:30:00 - 26/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25157316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 714., 718., 721., 724., 725., 726., 729., 730., 731., 732., 734., 735., 737. sk bölgelerinde 26/07/2022 09:30:00 - 26/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.