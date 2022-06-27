İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Haziran Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Haziran Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23756253

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, DR. SADIK AHMET, RUKİYE sk bölgelerinde 27/06/2022 10:00:00 - 27/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 23678718

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756082

İSTANBUL AVCILAR ilce -GÜMÜŞPALA mah sk / ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 23783344 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALABORA, BALKAN, BAYINDIR, BAYKAL, BAĞDAŞ, BAŞER, BENLİ, BOZKIR, DERVİŞ, DESTAN, ELATAN, ELMAS, ERGÜL, ERGÜN, GÖKKUŞAĞI, GÖZDE, GÜLLÜLER, HASAN ÖNEL, KAROL, KAZIM KARABEKİR, KISA, KOBALT, PIRLANTA, PLEVNE, POYRAZ, TALK, ÇAVUŞ, ÜLKEM, ÜLKER, ŞAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LALEZAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 286., 302., KAZIM KARABEKİR sk / NAMIK KEMAL mah 13. sk / İNCİRTEPE mah 233. sk bölgelerinde 27/06/2022 10:00:00 - 27/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23689725

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 27/06/2022 13:00:00 - 27/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23690122

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU sk bölgelerinde 27/06/2022 00:00:00 - 27/06/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23690120

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1426., 1427., 1428., 1429., CAMİ YOLU, HALKALI, SABİA sk / MAHMUTBEY mah 2629., HALKALI sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI sk bölgelerinde 27/06/2022 03:30:00 - 27/06/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23689979

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756156

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 27/06/2022 11:00:00 - 27/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756157

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2087., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 676., 677., 678., 679., 680., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 27/06/2022 12:00:00 - 27/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 23748316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah RAUF ORBAY sk bölgelerinde 27/06/2022 01:00:00 - 27/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23755971

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ÇOBAN ÇEŞME sk bölgelerinde 27/06/2022 03:00:00 - 27/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 23755385

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KUTLU, ŞEHZADE sk bölgelerinde 27/06/2022 00:01:00 - 27/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23755384

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah FEDAKAR ÇIKMAZI, KUTLU, MİMAR KEMALETTİN, ŞEHZADE sk bölgelerinde 27/06/2022 00:01:00 - 27/06/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.