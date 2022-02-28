İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Şubat Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 şubat Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 28 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 12343318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317612

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah FAZLI, FEHİM, NECİP FAZIL, ZÜMRE sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317485

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12376316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, KAŞMİR, MUSTAFA İNAN, MÜGE, SIHHİYE, SU, ZİYA MERİÇ, ÇAKIRPINAR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251706

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, MUAZZAM, MÜRVER, PİNHANİ, RUHSAR, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, ÇAVUŞOĞLU, İMRAHOR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12317502

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah DEMİR sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12333318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, BADEM, BİLGE, BİRTAN, CEREN, ETİBANK TESİSLER YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HOCA, HİNDİ, IŞIK, KIRIM, NADAS, SEYMEN, TARLA, YUNUS EMRE, ÖRDEK, ÖZLEM, İLKBAHAR, ŞAHİN, ŞEHİT ACARKAN sk / CİHANGİR mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12345316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2234. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 62. sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12324316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 28/02/2022 00:00:00 - 28/02/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 12328317 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 28/02/2022 03:00:00 - 28/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12354316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS sk bölgelerinde 28/02/2022 05:30:00 - 28/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193645

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, RÖNTGEN sk bölgelerinde 28/02/2022 09:30:00 - 28/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12193653

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA sk bölgelerinde 28/02/2022 11:00:00 - 28/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317677

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKTAŞ ÇIKMAZI, FATİH 1, FATİH ÇIKMAZI, HEREKE sk bölgelerinde 28/02/2022 12:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317683

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, VARTO sk bölgelerinde 28/02/2022 13:00:00 - 28/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12317737

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ADAKALE, ALTI EKİM, AVCILAR, DİRSEK, EFELER, FUAT PAŞA, GERMEYAN, GÜL, KORU, MEKTEP, ORMAN, SELİM PARS, YAMAÇ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YEŞILYURT, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT ÇIKMAZI, YONCA, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÖREN sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251785

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/02/2022 00:01:00 - 28/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251784

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 28/02/2022 00:01:00 - 28/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251633

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah DELTA, YAMAÇ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12391316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ALEV, ÖMÜR sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12389316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, DİNÇ, KARACAN, TAŞOVA sk bölgelerinde 28/02/2022 09:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12344316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah TEL, ŞAHİN sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12343339

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 28/02/2022 10:00:00 - 28/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12344322

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah TAMER, ZAFER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR sk bölgelerinde 28/02/2022 11:00:00 - 28/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12334316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, GÜRSOY, KARAMAN, RÜYA sk bölgelerinde 28/02/2022 20:00:00 - 28/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.