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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 KASIM 2022 KESİNTİ SORGULA!

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 KASIM 2022 KESİNTİ SORGULA!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..