İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Temmuz Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Temmuz Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25335220

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AHİ EVRAN, AKAD, ARAS, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BAMBU, BOZ, BİRLİK, CANSUN, DAVET, ENGİNSOY, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, KAYAPINAR, KAYMAK, KERVANSARAY, KINALI, MESUT AKGÜNAY, MİNYATÜR, NİHAL, RESUL, SEKBAN BAŞI, SELİN, SIHHİYE, TEVFİK, TOPAĞACI, YAŞAR DOĞU, ZİYA MERİÇ, ÇARŞAMBA sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25640321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DURUSU PARK, FINDIKDERE, OĞUZER, SÖĞÜTLÜ, ÖZYURT, İLKYAZ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25594316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 29/07/2022 10:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25556328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25491316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 251., 252., 252/1., 253., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 29/07/2022 00:01:00 - 29/07/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25490316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 251., 252., 252/1., 253., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25428316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 983., 989., 990., 991., 997., 998. sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 25130779

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 29/07/2022 00:00:00 - 29/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25130788

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 29/07/2022 03:00:00 - 29/07/2022 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25553317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah DUMLUPINAR 2, EMRE 1, SETÜSTÜ, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 29/07/2022 09:00:00 - 29/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.