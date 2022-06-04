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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 4 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 04.06.2022 - 09:08
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Haziran Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 4 Haziran Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    4 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    ARNAVUTKÖY

    NO: 23451150

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ sk bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23241392

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 04/06/2022 14:00:00 - 04/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 23443543

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 22973316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, KÖROĞLU, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 04/06/2022 09:00:00 - 04/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEŞİKTAŞ

    NO: 23443878

    ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KONAKLAR mah sk bölgelerinde 04/06/2022 00:00:00 - 04/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEYLİKDÜZÜ

    NO: 23241441

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, DOĞU, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/06/2022 00:00:00 - 04/06/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 23241439

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU sk bölgelerinde 04/06/2022 00:00:00 - 04/06/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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