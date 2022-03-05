İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Mart Cumartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Mart Cumartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 5 Mart Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 12504398

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKMESCİT, AKYAYLA, ALYAZMA, BAĞDAGÜL, BEHİYE, BOZDOĞAN, CANNUR, DARI, KÖŞKLER, MUAZZAM, MÜRVER, PAYİDAR, PİNHANİ, RUHSAR, SEVBAN MEHMET, TAKA, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, ULUBAY, VAKIF, YENİÇARŞI, ZELİHA, ÇAVUŞOĞLU, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İMRAHOR sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12504404

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah YENİÇARŞI sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12630317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah AKGÜN sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431926

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AYANOĞLU, AZİM, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 05/03/2022 11:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12372316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF SAMİ TOKER, ATATÜRK, BARBAROS 1, FERİT SIDAL, KARATAŞ, KAYALAR, TAŞOVA sk / ZAFER mah AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, BARBAROS 1, EŞREFBEY, SARIGÜL, TAŞKENT, YOLÜSTÜ sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12373316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BAHÇIVAN, GÖL, MELİS sk / ZAFER mah 1.BAHÇECİK, AKATLAR, AKYOL, AKŞEMSETTİN, ATATÜRK, AYŞEÇAVUŞ, BİLGİLİ, EŞREFBEY, HALİLBEY, OKUMUŞ, SARDUNYA 1, SİTE 3, TAŞKENT, TEBRİZ, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 05/03/2022 03:30:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601457

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR, EFE, ELVAN, FERİT SELİMPAŞA, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, PAPATYALI, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY, BİRLİK, CAMİ 2, FERİT SELİMPAŞA, GÜRBÜZ, HABİB ÖZHAN, KARAMUSTAFAPAŞA, KILIÇALİ, MUCİZE, ORKİDE, SEVİNÇ, TUNA, UMUT, İLHAN sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 12446323

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah TEPE sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1405., 1417., 1418., 1423., 1424., 1425., 1426., 1427., 1428., 1429., 1439., 1440., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., CAMİ YOLU, SABİA, İSTİKLAL sk / MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2628., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., 2660., 2661., 2662., DEVEKALDIRIMI, DİLMENLER, TAŞOCAĞI YOLU sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.NİLÜFER, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.GÜLER, 2.YAVUZ, 2.ŞAHİN, 3.BARIŞ, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, GÜRLER, OSMANCIK, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 12251826

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah PREVEZE sk bölgelerinde 05/03/2022 00:01:00 - 05/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251813

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR KÜÇÜKÇEKMECE mah sk bölgelerinde 05/03/2022 00:01:00 - 05/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12352316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127. sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

O: 12251837

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AYANCIK, GÜLAY, KOSOVA, TOK, YEŞİL ÇİMEN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12504617

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12601320

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, SARDUNYA, ZAMBAK, ZERDALİ sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 05/03/2022 10:00:00 - 05/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12538316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431849

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/03/2022 09:00:00 - 05/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12518324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 81., 82., 84., 87., 88., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 05/03/2022 13:00:00 - 05/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12446404

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah DÜNYA SAĞLIK, HARİCİYE KONAĞI, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 12087775 İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah KILBURNU sk / HACIAHMET mah İLYAS BEY sk / KAPTANPAŞA mah SİNAN PAŞA YUMAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BAHÇELER ÜSTÜ, MEMURLAR, OKMEYDANI sk / ŞEHİT MUHTAR mah TARLABAŞI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KEKLİK, SULTAN, TANIR sk / HALİL RIFAT PAŞA mah AREL, AYDINLIKTEPE sk / PAŞA mah 1. HAKAN, 1. ÇINARLI, 2. HAKAN, 2. ÇINARLI, ADALET, AKIN, ARALIK 1, AVUKAT, AY, BAHADIR 1, BAHAR 1, BAHÇE, BATI, CAMİ ARALIĞI, CENGİZ, CİVELEK, DARÜLACEZE YOLU, DERMAN, DERNEK, DUTLUK, DİLEK, EMEK, ERDEK, ESEN 1, EVREN, FERACE, GÖNÜL, GÜL, GÜLER 1, GÜLŞEN, GÜNEY 4, GÜZELBAHÇE 1, HASRET, HİLAL 2, KAHRAMANBEY, KURŞUN, KÖŞK, LEYLAK, MEYDAN, NEŞE, POYRAZ 1, SAFFET, SAVAR, SELMAN, SEVİL, SEVİMLİ, SULTAN, TOPEL, TURANBEY, YAY MEYDANI, YEŞİLTEPE, ÇAKIL, ÇEŞME 1, ÜLKER, İNCİ, İNCİRLİ DEDE, ŞAHİNLER 1 sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, BİRİNCİ YOL, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, GÜVEN, HİLAL, ILGAZ, KISA, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 05/03/2022 00:00:00 - 05/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12497317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ARKOÇ, ATAÇ, BEYAZ, BÖĞÜRTLEN, DEFNE, DEMİRKIRAN, DOĞANAY, DÖNEM, ERDEMLİ, FATİH SULTAN, GENİŞ, GEZEN, IŞILDAK, KAYA, KESKİN, KILIÇ, MEYDAN, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ALİ ÇIKMAZI, NESİL, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SEDEFOĞLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, UMAR, UMAR ARALIĞI, YAMAK, YAYLA, YAYLA ARALIĞI, YAYLA ÇIKMAZI, ZERAFET, ÇAĞDAŞ, ÇINAR, ÇİLESİZ, ÖNEM, ÖZGÜL, ÖZGÜL ARALIĞI, ÖZLEM, İPEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / HALICIOĞLU mah SALLABAŞ sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM sk / KEÇECİ PİRİ mah MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 05/03/2022 01:00:00 - 05/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431611

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BANKA sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BANKER, BEREKETZADE MEDRESESİ, HACI ALİ, KART ÇINAR sk bölgelerinde 05/03/2022 12:00:00 - 05/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.