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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Temmuz Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 09.07.2022 - 09:06
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Temmuz Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 9 Temmuz Cumartresi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    9 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın sayfasında bugün su kesintisi yer almadı. Kesintileri takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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