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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: SORGULA

İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: SORGULA

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..