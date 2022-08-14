İSTANBUL HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı?

İSTANBUL HAVA DURUMU! Yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, "İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Yağış var mı?" sorularını araştırmaya başladı.

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, yağmur ihtimalleri artmaya ve yağışlar gözükmeye başladı.

Yazın son ayı bazen kavururken bazen ise yağışlarla vatandaşların serinlemesini sağladı.

Yeni bir haftaya başlayan İstanbullular ise hava durumu hakkında bilgi almak ve hazırlıklarını buna göre yapmak istiyor.

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurun etkisi altına gireceği belirtildi.

Yarının hava durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; Pazartesi'nin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

İl genelinde bu gece saatlerinden itibaren (03.00) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.