İstanbul semalarında kartpostallık görüntü: Leylekler göçte

Her yıl Ağustos ayında başlayan ve Eylül’e kadar süren leylek göçleri, İstanbul semalarında kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Binlerce kilometre yol kat eden leylekler, kışı geçirecekleri sıcak topraklara ilerlerken İstanbul’daki duraklarından biri Sultangazi oldu.

"PAMUK YUMAĞI GİBİ LEYLEKLER"

Sultangazi Habibler Mahallesi’nde mola veren leylekler, çam ağaçlarının zirvelerini tamamen kaplayarak dikkat çekti. Bölgeden geçen bir vatandaş, “Ağaçların tepesi tamamen leyleklerle kaplanmış. Sanki pamuk yumağı gibi duruyorlar” diyerek gördüğü manzarayı kayda aldı.

EKOLOJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Uzmanlar, leyleklerin göç yolculuğu sırasında verdikleri molaların, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunması açısından hayati önem taşıdığını vurguluyor. Göç rotaları ve konaklama alanlarının sağlıklı olması, doğanın genel sağlığı hakkında da önemli ipuçları veriyor.