İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan! Kuvvetli sağanak geliyor AKOM, İstanbul'da başlayacak yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağını ve yarın saat 17.00'ye kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi

Hafta sonu tüm yurtta yağış bekleniyor.

Yağışların özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkili olacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı..

İstanbul'da da beklenen kuvvetli sağanak için bir uyarı da Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

AKOM'DAN YAĞIŞ UYARISI

Kentte bölgesel olarak görülen yağışların, akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Cumartesi saat 17.00'ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece altında, 22-30 Eylül tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ile 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.