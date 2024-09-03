İHA
İstanbul’da şehirden uzak bölgelerinde vatandaşlar geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar, hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor.
Sazlıbosna çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere Gölü ve çevresinde gezdiriyor.
GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR
Arnavutköy’ün Sazlıbosna Mahallesi’nde bazı vatandaşlar, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor.
Sıcak havalarda hayvanları otlatmaya çıkartan çobanlar, genelikle Sazlıdere Barajı kıyısını tercih ediyorlar.
TEK SIRA HALİNDE YÜRÜYÜŞ
Sıcak hava sebebiyle oldukça kuruyan ve kıyısı çekilen Sazlıdere Barajı’nda mandalar, adeta yol ezberlemişçesine su içerisinden tek sıra halinde yürüyor.
Afrika'yı aratmayan mandalar, drone ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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