İstanbul'da av sezonu açıldı: Palamut yoğunluğu yaşanıyor Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde av sezonunun açılmasıyla yaşanan palamut bolluğu, balıkçıların keyfini yerine getirdi.

AA

Denizlerde av yasağı sona erdi, "Vira bismillah" diyen balıkçılar ise denizlere açıldı.

Sezonun 1 Eylül'de açılmasının ardından ise balıkçıların yüzünü, palamut yoğunluğu güldürüyor.

Yakaladıkları balıkları satmak için Gürpınar Balık Hali’ne gelen balıkçılar, hareketliliğe sebep oldu.

Balıkçılar tarafından kasalarla hale getirilen balıklar, mezat usulü satışa çıkartıldı.

Balıkçılar atılan ağlarda en çok palamut ve sardalya yakaladıklarını belirtti.

BALIK FİYATLARI

Halde palamudun çifti ortalama 150 liradan, sardalyanın kasası 500-700 lira, hamsinin kasası 1500-2 bin lira, tekirin kasası ise 1000-1500 liradan satışa çıkarıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan balıkçı Onurcan Akkoyun, bu yıl denizden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek palamut, çinekop ve hamsiyle bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

Akkoyun, palamudun bu sene bol olduğunu belirterek "Halkımızı bu sene bol bol palamut yemeye davet ediyorum. Sağlık için balık. Dünya üzerinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağı şu anda bizim için. Balığın durumuna göre halde palamudun çifti 150-200 lira arasında satılıyor." dedi.

10 BİN KASAYI AŞKIN PALAMUT

Akkoyun, halde balığın ucuz olmasından dolayı balıkçıların ve vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.

Balıkçı Mahmut Uçan da bu sezonun güzel geçeceğini; palamut, sardalya, istavrit ve hamsi bolluğu olduğunu anlatarak Karadeniz'de avlanan balıkçıların hale 10 bin kasayı aşkın palamut getirdiğini söyledi.

Bu yıl palamudun en bol olduğu sezon olacağını aktaran Uçan, kırmızı ete göre balığın kilosunun daha uygun olduğunu belirterek vatandaşları balık yemeye davet etti

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)