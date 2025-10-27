İstanbul'da bitpazarından topladığı binlerce fincanla koleksiyon yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli Ahmet Salman, 2010 yılında bit pazarlarında gördüğü kahve fincanlarına ilgi duymaya başladı. O günden bu yana 1900’lü yıllardan günümüze uzanan binlerce fincanı bir araya getiren Salman, bugün 5 binden fazla parçadan oluşan özel bir koleksiyona sahip.

TARİHİ HANDAKİ SERGİYLE ZAMAN YOLCULUĞU

Salman, yıllar içinde yalnızca kahve fincanlarıyla yetinmedi; farklı dönemlere ait cezve ve çay bardaklarını da koleksiyonuna kattı. Fatih’teki tarihi bir handa sergilediği bu objeler, ziyaretçilerini adeta geçmişin kahve ve çay sohbetlerine götürüyor.

"KAHVE AZ GELDİĞİ İÇİN FİNCANLAR KÜÇÜKTÜ

Koleksiyonunu tamamen kendi imkânlarıyla oluşturduğunu belirten Salman, ürünlerini çoğunlukla Eminönü ve Beyazıt’taki bitpazarlarından temin ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır topluyorum. Eskiden Türkiye’ye kahve az geliyordu; bu yüzden fincanlar küçüktü. Kurtuluş Savaşı yıllarında kahve bulunmadığı dönemlerde nohut kahvesi ikram edilirdi. Şimdi ise 100 yıllık fincanlara kadar birçok örnek mevcut.

KOLEKSİYONUNU MÜZEDE SERGİLEMEK İSTİYOR

Salman, biriktirdiği fincan ve bardakları gelecekte kamuya açık bir müzede sergilemeyi hedefliyor. Böylece hem kahve kültürünü hem de bu ürünleri üreten ustaların emeğini daha geniş kitlelere tanıtmak istediğini vurguladı:

“Bu fincanlar bir emektir. Ressamlar, ustalar, işçiler hepsi el emeğiyle çalışmış. Eserleri müzede görmek, o ustalara moral verir. Unutulmamalarını sağlamak gerekiyor.”

"HER FİNCANIN BİR HİKAYESİ VAR"

Raflarında dizili yüzlerce fincanın her birinin ayrı bir geçmişi olduğunu söyleyen Salman, koleksiyonunun duygusal yönüne dikkat çekti:

“Bu fincanlar bizim sevinçlerimize, acılarımıza, düğünlerimize, taziyelerimize tanıklık etmiş. Her birinin bir macerası var. Keşke dilleri olsa da konuşsalar.”

Bazı ziyaretçilerin fincanları satın almak istediğini ancak koleksiyonunun özel bir amaç taşıdığını belirten Salman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunları kişisel mülkiyet için değil, herkes görsün, kültürümüz yaşasın diye topluyorum. Evde birkaç kişinin görmesindense, toplumun faydasına olmasını istiyorum.”