İstanbul'da boğulmak üzere olan martı gençlerden yardım istedi Sultangazi'de boğazına tavuk budu takıldığı için nefes nefese kalan martı, market önünde oturan gençlerden adeta yardım istedi. Gençlerin boğulmak üzere olan martıya yardım ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul Sultangazi'de bir marketin önünde oturan gençlerin başına şaşkınlık verici bir olay geldi.

Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir marketin önünde oturan 4 gençten birine bir martı çarparak yere düştü.

BOĞULAN MARTIYI KURTARDILAR

Ardından yürüyerek marketin içine giren martının peşinden giden gençler, martının tuhaf hareketlerinden şüphelendi.

Gençlerden biri nefes almakta güçlük çeken martıyı yardım etmek için yakaladı.

O ANLAR KAMERA YANSIDI

Gencin eline aldığı martı bir anda kusunca, tavuk budu yuttuğu bu nedenle nefes almakta güçlük çektiği anlaşıldı.

Öte yandan martının gence çarparak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"HAYVAN ÖKSÜRÜNCE TAVUK BUDU ÇIKTI"

Olaya ilişkin konuşan marketin işletmecisi Ramazan Gün, "Arkadaşlar ile dışarıda duruyorduk. Martı yolun üstünden düz bir şekilde geçti sonra geri havalandı. Havalandıktan sonra muhabbete devam ettik. O esnada baktım ki martı çocukların üstüne doğru geliyor. O anda çocuğa çarpar gibi oldu, çocuk ellerini kaldırdı ve yere kondu.

Market işletiyoruz, içeriye girdi. İçeride martıya müdahale ettik. Kanadından tutunca öksürdükten sonra tavuk budu çıktı. Martıda bir anormallik hissettik su falan verdik, normal şekilde yürüdü." dedi.

"MÜDAHALE EDİP BIRAKTIK"

Sezer Gün ise, "Akşam saat 22.00 sıralarında biz burada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Bir martı alçak uçuş sergiledi buradan uçtu gitti. Bir iki dakika sonra yine geldi.

Burada bir arkadaşımız oturuyor, taburenin üstünde direkt onun suratına doğru müdahale yaptı. Ondan sonra biz elimiz ile tuttuk martıyı. Dükkana girdi ve dükkanda kustu. Muhtemelen tavuk yemiş, çiğ tavuk. Sonra dışarıda da biraz kustu. Sonra bıraktık gitti." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)