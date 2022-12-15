Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 15 Aralık Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..