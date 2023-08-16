İstanbul’da damat taburcu olamayınca nikah hastanede kıyıldı Evlenmek için nikah günü alan genç çiftten damat rahatsızlanınca hastaneye yatırıldı. Damat nikah gününe kadar taburcu olamayınca hastalıkta sağlıkta sözü gerçek oldu…

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DHA

Muhasebecilik yapan 23 yaşındaki Ferhat Özdemir, bir süre önce tanıştığı Eda Görmemişler ile evlenmeye karar verdi.

Önce nişanlanan ardından evlilik hazırlıklarına başlayan çift, bu sürede nikah tarihini aldı.

Ancak damat bir anda rahatsızlandı.

Nikah tarihlerini ertelemek istemediler

Özdemir, hemen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Burada genel cerrahi bölümünde operasyonlar geçiren Özdemir'in tedavi süreci uzarken çift, nikah gününe kadar damadın taburcu olamayacağını öğrendi.

Nikah tarihlerini ertelemek istemeyen çift, yönetimle görüşerek nikahlarını hastanede kıydırmak istediklerini belirtti.

Hasta yatağından kalkıp, nikah kıydı

Hastane ekibi durum karşısında şaşkınlık yaşarken; talep, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e iletildi.

Yiyit de, genç çifti kırmayarak ekibiyle birlikte hastanede nikah için bir alan hazırlatılmasını sağladı.

Nikah günü geldiğinde bir yandan nişanlısının elini diğer yandan tedavisinin sürmesine imkan sağlayan cihazı tutan Özdemir, nikah alanına mutlulukla yürüdü.

Başhekim, doktor ve hemşire şahit oldu

Çiftin yakınlarının ve hastane çalışanlarının katıldığı törende Yiyit, damadın doktoru ve hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan ile bölümün sorumlu hemşiresi Elif Sarıca, şahit oldu.

Bir ömür birlikte olmaya “evet” diyen çift, hastalıkta sağlıkta sözünü de yeniden yaşattı.

Hastanedeki nikah töreninden renkli anlar ise kameraya yansıdı.

"5 kez ameliyat geçirdim"

Duygularını paylaşan damat Ferhat Özdemir, “Çok mutlu oldum, Allah nasip ederse 1 ay sonraki düğünümüz için hazırlık yapıyoruz. Rabbim kimseyi düşürmesin buraya da aratmasın. Sağ olsunlar yardımcı oldular, 5 kez ameliyat geçirdim, güzel bir süreç oldu, iyileşiyorum.” dedi.

Gelin Eda Özdemir ise “Nerede olduğunun önemi yok ki, ben onunla mutluyum. 1 ay sonra düğünümüz var, artık eğlencemizi oraya saklıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Benim için ilkti"

Genç çiftin mutluluklarına ortak olmanın kendilerini de sevindirdiğini söyleyen Başhekim Yiyit de, “Benim için ilkti, sağlık dağıtmak adına kurulmuş bu yapıda sağlıklı bir birlikteliğin başlangıcına şahitlik ettik. İnşallah sağlık için olan bu ziyaretlerinin bir sonrası çocuklarını kucaklarına almak için olur.” şeklinde konuştu.

"Şu an durumu iyiye gidiyor"

Hastasının durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Turan ise “17 gün önce buraya gelmişti, acil ameliyatlarını yaptık, revizyon işlemleri yapıldı şu an durumu iyiye gidiyor. Bu süreçte daha önce aldıkları bir randevu olduğunu söylediler. Bu törenin de burada yapılması yönetim tarafından da uygun görüldü ve güzel bir güne şahit olduk. Öncelikle sağlıkları iyi olsun, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.” dedi.