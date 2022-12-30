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İstanbul'da elektrik kesintisi! Aman dikkat

İstanbul'da elektrik kesintisi! Aman dikkat

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..