İstanbul'da hava sıcaklığı artıyor! Termometreler 41 dereceyi gördü Bunaltan sıcakların etkisini gösterdiği İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterirken vatandaş gölge ve serin yer aradı.

İHA

Dünya kavurucu sıcakların etkisi altında...

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havalar vatandaşı canından bezdirdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte uzmanlar doğal afet uyarısı verdi.

Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Vatandaş gölgelik yer aradı

İstanbul’un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

"İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor"

75 yaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş, sıcak havaya rağmen sevdiği için çalıştığını belirterek, "Bunaltan bir sıcak var. İklimlerin değişeceği yıllardır söyleniyor. Bilinçli olmak gerekiyor." dedi.

"Bunaltan bir sıcak var"

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Antep böyle değil. Orada nem yok, havası kuru. O yüzden sıcağı çok hissetmiyoruz. Bunaltan bir sıcak var." diye konuştu.