İstanbul'da İETT şoförü Öğretmenler Günü'nü unutmadı

- İstanbul'da İETT şoförü Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım'da iki öğretmeni otobüste fark etti.
- Kırmızı ışıkta iki buket çiçek alarak öğretmenlere hediye etti ve onların Öğretmenler Günü'nü kutladı.
- Diğer yolcular öğretmenleri alkışladı ve bu anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
İstanbul Yenidoğan-Kozyatağı hattında çalışan İETT şoförü Şahismail Ayaztekin, 24 Kasım'da iki öğretmenin öğretmen kartıyla otobüse bindiğini gördü.
ÇİÇEK HEDİYE ETTİ, GÜNLERİNİ KUTLADI
Seyir halindeyken trafik ışıklarındaki çiçek satıcısından iki buket çiçek alan Ayaztekin, otobüste yolculuk yapan öğretmenlere hediye ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Otobüsteki diğer yolcular da öğretmenleri alkışladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.