İstanbul'da imam ve çocuğun gülümseten anları Maltepe'deki Orhan Gazi Camii'nde Kur'an-ı Kerim okuyan imam ve yanına gelen çocuğun yürek ısıtan anları kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii'nde, ibadetlerini yerine getiren cemaat imamın Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemeye başladı.

O sırada cemaatten bir çocuk imamın yanına geldi.

İmam ve çocuğun gülümseten anları

İmam Yıldırım Akbulut, dua okuduğu sırada yanına gelen küçük çocuk yüzüne dokunup incelemeye başladı.

İmam Akbulut da çocuk ile oynayarak duasına devam etti.

O anlar kamerada

O yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasınca böyle kaydedildi.

Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olurken binlerce beğeni aldı.