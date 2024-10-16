İHA

İstanbul'da okul bahçesinde oynayan öğrencilerin görüntüleri renkli anlara sahne oldu.

Arnavutköy’de bir okul inşaatına malzeme getiren tır şoförü Hüseyin Aksoy, teneffüsteki öğrencileri eğlendirmek isteyince okul bahçesi dans salonuna döndü.

OYUN HAVASINI DUYUNCA OYNAMAYA BAŞLADILAR

Öğrencilerin tıra meraklı bakışını fark eden tır şoförü, oyun havası açtı.

Yükselen müzik sesini duyan öğrenciler oynamaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Öğrencilerin eğlendiği anlar renkli görüntüler oluşturdu. Teneffüsün bitmesiyle birlikte tır şoförü, alandan ayrılırken öğrencilere korna çaldı.

Öğrenciler ise tır şoförüne el sallayarak karşılık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir