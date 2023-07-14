İstanbul'da sıcak hava etkili oluyor! Vatandaşlar soluğu denizde aldı İstanbul'da etkili olan sıcak hava, vatandaşları bunalttı. Sıcak hava nedeniyle bunalan bazı vatandaşlar ise soluğu denizde aldı. O anlar ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Türkiye birkaç gündür sıcak hava etkisine girdi.

Doğudan batıya kadar, sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı.

Sıcak havadan olumsuz etkilenilmemesi için hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Sağlık Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar yapıldı.

Özellikle İstanbul'da bugün, sıcaklık 37 dereceye kadar yükseldi.

Park ve bahçeler boş kalırken, deniz kenarları ise serinlemek isteyenlerle doldu.

İstanbullu akın etti

İstanbul'da park ve bahçeler sessizliğe gömülürken, sahil kenarları ise serinlemeye gelen vatandaşlarla doldu.

Tatile gidemeyen ve İstanbul sıcağını çekmek zorunda olan vatandaşlar, denize atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ortaya renkli görüntüler çıktı

Sahil kenarlarına gelen ve denize atlayan vatandaşlar, o anları da fotoğraflamayı ihmal etmedi. Vatandaşların denize atladığı anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

"İnanılmaz bir sıcak var"

Parkta oturmayı tercih eden Esat Yıldırım isimli vatandaş ise “İnanılmaz bir sıcak ve nem var. Biz dün kuzenimle Muğla Fethiye’den geldik. Orası da sıcaktı ama burası daha sıcak. Oturduğumuz yerde terliyoruz. Şu an sahil bomboş, kimse yok.

Bugün Türkiye genelinde bir sıcaklık var. Gölgede biraz esiyor. Biz zaten Bakırköy’de oturuyoruz. Sahile gelip kahvaltı yapıyoruz. Dışarısının daha sıcak olmasından korkmuştum. Şu an iyi” dedi.