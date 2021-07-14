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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 14 Temmuz 2021 su kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 14.07.2021 - 10:08
- Güncelleme : 14.07.2021 - 10:10
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAPILACAK?
Arnavutköy ilçesi: Arnavutköy Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bahçelievler ilçesi: Merkez Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Fatih ilçesi: Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah,Cibali Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Çatalca ilçesi: Ormanlı Mah,Karamandere Mah,Karacaköy Merkez Mah,Örencik Mah,Çiftlikköy Merkez Mah,Yazlık Mah,Belgrat Mah,Başak Mah,Akalan Mah,Kalfa Mah,Hisarbeyli Mah,Celepköy Mah
Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2021 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.