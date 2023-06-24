İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gördü
İHA

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağış, yerini güneşli havaya bıraktı..

Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte sıcaklığı 30 dereceyi gördü.

ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiye ile gezerken bazı da gölgede serinlemeyi tercih etti.

"Gerçekten bunaldık, çok sıcak"

Caddede gezen Murat Galip isimli şahıs, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten bunaldık. Havalar çok sıcak. Böyle caddelerin üzerinde soğutma sistemi gayret rahat uygulanabilir.

Esnaf ise mutlu

Taksimde esnaf olan Adem Çiğdem “ Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğu için işlerimiz güzel gidiyor” dedi.