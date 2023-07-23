İstanbul'da termometreler 38'i gördü: Parklar ve sahiller doldu İstanbul’da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için sahile ve yeşillik alanlara akın etti. Bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise denize girdi.

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İHA

Türkiye sıcak havayla kavruluyor...

İstanbul, sıcaklığın en çok etkilediği illerin başında geliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti.

Termometreler 38 dereceyi gösterdi

Termometreler 38 dereceyi gösterirken, Sarıyer sahiline gelenler serinlemek için soluğu denizde aldı.

Güneş altında kalmamaya çalışan İstanbullular buldukları gölgede piknik yapıp, İstanbul Boğazı’nda yüzmenin tadını çıkarttı.

Boğaz'da deniz barklarda piknik keyfi

Sarıyer’de bulunan Aşiyan sahilinden denize giren birçok vatandaş, plajlar yerine Boğaz’da yüzmenin daha keyifli olduğunu ifade etti.

Küçükçekmece ve Bakırköy Sahili’nde birçok vatandaş ailesiyle birlikte vakit geçirip kahvaltısını yeşil alanlarda yaptı. Piknik tüpü, şemsiyesi, çadırı, oltası ve tavlasıyla sahile gelen vatandaşlar sıcak havaya aldırış etmeden hafta sonunun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar gölgede vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise denize girdi.

Gölgelik alanda kahvaltısını yapan Ayşe Yılmaz, “Bir pazarımız var. Dört aile toplanıp çocuk çocuk buraya geldik. Burada serinleyip denize gireceğiz. Sabah kahvaltısı yapmadan erkenden geldik. Şemsiyemizi de getirdik ama işe yaramadı. Sahile inip denize girdiğimizde onu kullanacağız” dedi.

Ailesiyle birlikte sahile gelen Hacı Torun, “İstanbul’da hava çok sıcak bunaldık. Ailemizle güzel bir hafta sonu geçirmek için kendimizi buraya attık. Kahvaltımızı burada yapıyoruz. Güzel bir geçirmek için tüpümüzü, çayımızı yanımızda getirdik” şeklinde konuştu.

"Denize girdiğimizde serinliyoruz"

Arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'a denize girmeye geldiklerini belirten 9 yaşındaki Ali Bilgesu, “5 senedir yüzüyorum. Arkadaşlarımı çağırıyorum onlarla birlikte yüzüyoruz. Hava çok güzel, denize girdiğimizde serinliyoruz. Dün keşke denize gireyim demiştim. Girdim çok serinledim. Su çok güzel” dedi.

“İnanılmaz sıcak bir hava var”

Oğluyla birlikte her hafta sonu Aşiyan sahiline yüzmeye geldiklerini dile getiren Mustafa Bilgesu, “Valla İstanbul güzel. Özellikle Aşiyan güzel. Burada çok güzel bir hava var. Oğlumla beraber sabah 6’da çıkıyoruz. Her cumartesi, pazar buradayız. İnanılmaz sıcak bir hava var” diye konuştu.

“Bu yaz geçen yazdan daha sıcak”

Bu seneki yazın geçen seneye göre daha sıcak geçtiğini ifade eden Bayram Şimşek, “Şu an gölgede bile gerçekten çok sıcak. Herhalde 38, 40 dereceyi gördük. Biz de serinlemek için arkadaşlarla geliyoruz. Hafta sonumuzu değerlendiriyoruz. Bu yaz geçen yazdan daha sıcak” şeklinde konuştu.

Denizin çok temiz ve serin olduğunu vurgulayan Cebrail Bayselam, “Deniz çok iyi. Hava çok sıcak. Boğaz akar olduğu için denizi çok serin. Marmara olmasına rağmen çok temiz. Biz de burada serinliyoruz. Denize girecek yer yok, her yer bin, bin 500 lira” ifadelerini kullandı.