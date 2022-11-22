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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

    İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 74 olarak kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:34
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

    Bunun üzerine listede yer alan İstanbul, dün sağanak yağmurun etkisi altına girdi.

    Vatandaşlar zor anlar yaşadı

    Gece saatlerinde de şiddetini artıran yağış, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yağmur nedeniyle de kentte trafik sıkışıklığı yaşanmaya başladı.

    Sabah okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar, yağmurla mücadele ederken trafik sıkışıklığında da zor anlar yaşadı.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı ViDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #1

    Görüş mesafesi düştü

    Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler, görüş mesafeleri de düşmesi nedeniyle akıcı şekilde ilerleyemedi.

    Anadolu ile Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde de araçların ilerleyemediği belirlendi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #2

    Yoğunluk yüzde 74

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar ulaştı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #3

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #4

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 74 e ulaştı #5


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